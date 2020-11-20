Следком разбирается с нападением на оператора крымского телеканала

По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ялты, подозреваемого в избиении видеооператора съемочной группы крымского телеканала.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя пгт. Гаспра, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием (ч. 3 ст. 144 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

26 октября следственным отделом по городу Ялта была оперативно организована процессуальная проверка по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности сотрудников АНО «Телерадиокомпания «Крым» с применением насилия в отношении видеооператора съемочной группы. В рамках проверки была назначена и проводилась судебно-медицинская экспертиза, устанавливалась законность действий представителей средств массовой информации и гражданина, с привлечением геодезиста изучалась принадлежность территории, на которой случилось происшествие — частная ли собственность или заповедная зона.

В настоящее время по результатам всех полученных данных и заключений органами следствия возбуждено уголовного дело по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следственным отделом по городу Ялта установлено, что житель Гаспры, недовольный правомерными действиями со стороны видеооператора телеканала, направленными на получение информации о незаконной вырубке леса на территории «Ялтинского горно-лесного заповедника», нанес ему удар и высказал в адрес работника телеканала угрозы применения насилия. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств, — отметили в Следкоме.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Подробности того инцидента в материале Крым24 .

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