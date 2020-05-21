Слово — не воробей. Как оскандалилась глава администрации Алушты

Это было обычное заседание алуштинского оперативного «антикоронавирусного» штаба. Руководители территориальных органов «Большой Алушты» в режиме онлайн докладывали о выявленных нарушениях режима самоизоляции (когда он еще действовал). В одном из докладов (Приветное) прозвучало о приезжей семейной паре с двумя собаками, обустроившейся на пляже с палаткой. В сердцах, забыв о включенном микрофоне глава администрации Алушты Галина Огнева произнесла на это: «Чтоб они сдохли, эти собачки».

Слово — не воробей. Плохо, так говорить, конечно. Эмоции надо держать при себе, о микрофоне помнить, видеозаписи… Галина Огнева, конечно, извинилась. Сказала, что «не имела в виду ничего дурного».

Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома, – сказала ИА «Крыминформ» Огнева. – Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно.

Глава администрации Алушты также обратилась к крымчанам с просьбой не цепляться за «неосторожно брошенные фразы».

Мне хотелось бы, чтобы люди, наоборот, видели и понимали, что главы (муниципалитетов) переживают, а не цеплялись к какой-нибудь одной фразе и мусолили это. Больше нет проблем? – подчеркнула Огнева.

Тем не менее, видео стало вирусным, популярным (в негативном ключе, конечно), его растиражировали десятки каналов и пользователей соцсетей. Мнения людей разнятся: от призывов к Огневой, подать в отставку до сочувствия загруженной заботами чиновнице. Но самое забавное не это. Ведь видео сделано не сегодня, не вчера, и не на этой неделе. Почему же в сеть выложили только накануне? Кто же так Огневу не любит в Алуште? Говоря проще, «подставой попахивает«… Но и ответ на это очевиден: а вы не подставляйтесь!