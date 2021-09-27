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СМИ: на время следствия бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова этапируют в «Лефортово»
Фото со страницы Е.Кабанова в Facebook

СМИ: на время следствия бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова этапируют в «Лефортово»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 27.09.2021

Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за реализацию ФЦП и строительство на территории Республики, могут этапировать в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах.

Рассматривается вопрос о его возможном этапировании в Москву, возможно, в СИЗО «Лефортово», — сказал источник.

Евгений Кабанов арестован на время следствия — до 22 ноября 2021 года. Чиновника подозревают в хищении более 57,6 миллиона рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора. Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере. Не исключено, что в этом деле будет не один эпизод.

СМИ: на время следствия бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова этапируют в «Лефортово»

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