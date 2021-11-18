СМИ: Веру (Арину) Новосельскую отправляют в Москву, там же состоится суд

Задержанную по подозрению в получении крупной взятки (25 млн. рублей) министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую отправляют в Москву. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» , со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В Симферополе готовится к вылету самолёт, на котором задержанная будет доставлена в Москву. Расследование уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Завтра следствие выйдет в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения, – сообщил собеседник агентства.

Напомним, по версии следствия Новосельская получила 25 млн рублей от ООО «Меандр» за покровительство при строительстве детского центра (театра кукол) в Симферополе.