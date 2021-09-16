Состоялись первые четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза

В среду, 15 сентября, в Крыму были сыграны первые матчи 1/4 финала Кубка Крымского футбольного союза сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

Бахчисарайский «Кызылташ» на своем поле разошелся миром с керченским «Океаном» – 2:2. Хозяева поля уже к 15-й минуте вели 2:0 (отличились Вячеслав Пурак и Игорь Волков), но удержать победу не сумели. На 58-й минуте Алан Короев сократил отставание, а за четыре минуты до окончания основного времени матча автогол в свой пассив записал защитник «Кызылташа» Алексей Концедалов.

С таким же счетом завершилась встреча и в Новопавловке, где скворцовский «Гвардеец» принимал симферопольскую «ТСК-Таврию». Гости открыли счет на 15-й минуте – отличился Евгений Одинцов. В концовке первого тайма «гвардейцы» смогли восстановить равновесие и даже выйти вперед. На 39-й минуте точен был Игорь Дудов, а спустя три минуты Данила Хахалев с пенальти сделал счет 2:1. Но «таврийцы» во втором тайме все же сумели добиться ничьей. На 78-й минуте итоговый счет в игре установил Артем Забун – 2:2.

ФК «Евпатория» в родных стенах минимально переиграл ФК «Севастополь» – 1:0. Единственный мяч в этой игре на 26-й минуте провел Руслан Маргиев. Евпаторийцы могли удвоить свое преимущество, но на 74-й минуте Длявер Нуридинов не сумел реализовать пенальти.

Алуштинский «Алустон-ЮБК» на своем поле переиграл гостей из «Рубина Ялты» – 1:0. В этом матче все решил забитый мяч Заура Садаева на 32-й минуте игры.

Ответные поединки 1/4 финала Кубка КФС-2021/22 пройдут 13 октября.

А матчи 5-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут в понедельник, 20 сентября. Сыграют: «Евпатория» – «Кызылташ», «Рубин Ялта» – «Гвардеец», «Океан» – «Алустон-ЮБК» и «ТСК-Таврия» – «Севастополь».