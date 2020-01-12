Сотрудники Россельхознадзора обнаружила в Крыму «странное мясо» из Московской области

Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили на территории полуострова тонны сомнительного мяса из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так в Евпаторию поступило более 18 тонн «жилованной говядины», однако сопроводительные документы были выданы на «говяжью лопатку», еще и *по документации) общим весом всего 43,38 кг.

Кроме того, специалистам удалось обнаружить 750 килограммов сыра и 620 килограммов «грудки индейки», происхождение которых вообще невозможно отследить. По данным фактам оповещены Управление ветеринарии Севастополя, Госкомитет ветеринарии Республики Крым и Россельхознадзор по Московской области.

Интересно, что с территории Украины в эти праздничные дни граждане «активно везли» мясную продукцию, но всю ее «заворачивали».

За период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года государственные инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе Российской Федерации Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Крым с Украины 98,92 кг продукции животного происхождения и 2 головы непродуктивных животных. Они были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства, — отметили в Россельхознадзоре.

Небезопасные товары были возвращены на Украину.