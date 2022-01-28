Совмин Крыма выделит деньги на благоустройство дворовых территорий в Евпатории  

В Евпатории сегодня побывал крымский премьер Юрий Гоцанюк. Он провел встречи со старшими домов, жителями, присутствовали представители управляющих компаний.

Жители тех дворов, которые сегодня были осмотрены, в основном высказывали недовольство о неблагоустроенных дворовых территориях, а также об отсутствии нормальных дорог для проезда по дворам. Необходимые средства для благоустройства дворовых территорий будут выделены. Также жители просят осуществить обрезку деревьев, особенно тех, которые мешают освещению улиц либо цепляются за электрические провода, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам главы Совмина РК, многие жители задавали вопросы по ремонту крыш многоквартирных домов. Состояние крыш будет проверено и будут осуществлены необходимые работы по устранению их недостатков.

Также жители заметили, что в городе были отремонтированы дороги, но в некоторых частях улиц общественный и личный транспорт проезжает с высокой скоростью, в связи с чем жители просят установить в опасных местах «лежачих полицейских», — сказал Юрий Гоцанюк.

Немало вопросов, сообщил председатель правительства Крыма, у жителей города возникало по ремонту набережной имени Терешковой.

Напомню, что ранее подрядчик не исполнил своих обязательств. Работами по реконструкции набережной займётся новый подрядчик. На ремонт набережной будет выделено порядка 250 млн. рублей, — отметил Гоцанюк.

Председатель Совета министров Крыма сообщил, что, в целом, после визита в дома евпаторийцев сложилось мнение, что у администрации города нет прямого контакта и живого общения с жителями.

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