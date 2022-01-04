Спикер Госдумы проводит онлайн опрос россиян о продолжительности новогодних каникул

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что в России регулярно звучат предложения изменить продолжительность выходных дней или перенести их, и предложил гражданам выразить свое отношение к этому вопросу. А еще он напомнил, что традиция «долго отдыхать» на Новый год и Рождество появилась не так давно.

В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году, — написал Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что в 1993 году выходным днем стал 2 января, а затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать пять дней — с 1 по 5 января. Вместе с тем 7 января праздновалось Рождество.

В 2012-м праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января. С тех пор праздничный «отгул» ежегодно составляет около 10 дней, — рассказал Председатель Госдумы.

Но регулярно звучат все новые предложения: кто‑то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто‑то — добавить к отпуску, кто‑то — вовсе отказаться от них, — отметил Володин.

Поэтому он и опубликовал опрос, в котором предложил три варианта ответа: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года«. Принять участие в опросе можно по ссылке . Интересно, что пока большинство подписчиков (58%) проголосовало за сохранение новогодних каникул в неизменном виде.

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