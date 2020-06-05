Спикер Госсовета РК Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Бахчисарайский район

В рамках рабочей поездки в Бахчисарайский район председатель Гссовета Республики Крым Владимир Константинов вместе с депутатами посетил объекты туристической отрасли и агропромышленного комплекса. Среди них парк «Крым в миниатюре на ладони», частное подворье «Лаки-дача», которое занимается производством продукции виноделия, пещерный город и храм на Тепе-Кермен.

В ходе поездки в Бахчисарае состоялось возложение цветов к памятнику А.С. Пушкину, что символично, поскольку в 2020 году Крым отмечает большой юбилей — двести лет путешествия поэта по полуострову.

Кроме того, Владимир Константинов и депутаты Госсовета побывали в частной сыроварне «Ферма Нюся», где пообщались с её основателем и коллективом, ознакомились с технологиями производства сыра.

Депутат Василий Рогатин, избранный по Бахчисарайскому одномандатному избирательному округу, подчеркнул, что «сырные фермы в Бахчисарайском районе могут стать перспективными объектами сельского туризма».

Помимо сырной фермы в селе Синапное подобные хозяйства есть еще в Голубинском и Скалистовском сельских поселениях. У людей, которые работают в этих хозяйствах, есть желание проводить дегустации продукции для туристов, приезжающих в район. Это очень хорошее подспорье для развития дополнительных видов отдыха в районе, создания еще более привлекательного образа территории и в глазах туристов, — рассказал депутат.

По мнению Владимира Константинова, в Крыму начинается поэтапный возврат к нормальной жизни после ограничений из-за пандемии.

Нам важно понимать экономические проблемы в регионах. Чувствуют ли предприятия пульс жизни, какую видят перспективу, в том числе, в спросе на продукцию, — сказал Константинов. — Отмечу, когда экономика испытывает колоссальные трудности, важно действовать быстро и сообща, необходимо оказывать бизнесу точечные меры поддержки. Уверен, что как только будут сняты все ограничения, люди поедут к нам. Сила притяжения Крыма будет работать на экономику и поможет всем преодолеть трудности.

Фото: страница В.Константинова в Facebook.