Спикер крымского парламента анонсировал год борьбы за водную автономию Республики

Наступающий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию Республики. Такой прогноз сделал спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, крымчане уже получили такую автономию в энергетической сфере, а также справились с транспортной блокадой.

Текущий год оказался самым засушливым за последние 150 лет — с момента, когда в Крыму стали проводиться соответствующие наблюдения. Крымчане хорошо помнят не самый засушливый 1994 год, когда при работающем Северо-Крымском канале вода в наши дома подавалась через день, на четыре часа. Тем не менее, после той засухи за оставшиеся 20 лет нашего пребывания в составе Украины ничего существенного в области водообеспечения Крыма сделано не было: не до того было Киеву. Теперь же на решение проблемы водоснабжения полуострова Правительство России направляет около 50 миллиардов рублей, — отметил Константинов.

Он напомнил, что реализация плана рассчитана на 14 мероприятий с 2020 по 2024 годы.

Нет сомнений, что выполнение всех намеченных мероприятий решит водную проблему так же надёжно, как решены энергетическая и транспортная, — подчеркнул глава Госсовета РК. — Но в этих условиях тем более недопустима бесхозяйственность и расточительность в использовании водных ресурсов полуострова. Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (изношенность 80-90%). Нам следует интенсифицировать работу среди населения, направленную на резкое повышение культуры водопотребления. Давайте попробуем сформировать такую ситуацию, когда ни капли воды не тратится понапрасну.

Владимир Константинов призвал жителей полуострова сделать работу по водообеспечению делом всенародным, всекрымским.