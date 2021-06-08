Спикер крымского парламента – о лишении русских статуса «коренного народа Украины»  

Государственная Дума обратилась к Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также к парламентам стран континента с призывом осудить лишение официальным Киевом русских статуса «коренного народа Украины». Ситуацию прокомментировал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Как по мне, коренной статус нельзя дать или забрать. Он вырабатывается столетиями проживания того или иного народа на той или иной территории, его усилиями по благоустройству и освоению этой территории, он рождается из готовности народа свою территорию отстаивать от внешних посягательств. По всем этим параметрам русские на Украине — коренные. Практически по всей её территории, хотя в разной степени в разных её частях. Скажем, в Новороссии, которая до вхождения в состав Российского государства называлась «Диким полем», без русского фактора шумели ковыльные степи. Города-миллионники, современные коммуникации и передовые промышленные предприятия — это всё достижения российского (в том числе и советского) периода истории этого края. Кстати, нет никаких гарантий, что в случае, если русский фактор отсюда нынешним киевским «панам» удастся устранить, всё не вернётся обратно, к ковыльным степям, к Дикому полю, — заявил Владимир Константинов.

По мнению председателя Госсовета РК, российское государство, в первую очередь, сейчас должно заботить не это.

Мы обязаны защитить своих соотечественников, оказавшихся в заложниках нынешнего киевского режима. И потому обращение Госдумы — правильный сигнал. Сигнал необходимый, но не достаточный. Думаю, пора создавать уже единый дипломатический фронт с теми государствами, которые тоже имеют своих соотечественников среди граждан Украины. Кстати, многие из них не только представлены в ПАСЕ, но и имеют членство в Евросоюзе, куда Украина так рвётся. Над этническими венграми, румынами, греками тоже нависла угроза ассимиляции. И если любая русофобская акция Киева встречается в ЕС молчанием, а то и аплодисментами, то ущемление лингвистических, культурных и просто человеческих прав украинских граждан другой национальности они проигнорировать не смогут, — подчеркнул Константинов.

Спикер парламента Крыма уверен: у России есть мощное оружие борьбы за права украинских соотечественников. Российские санкции против ксенофобской политики Украины могли бы иметь куда больший эффект:

Пора уже показать этим «панам» что за свои действия они будут отвечать. И не когда-нибудь в отдалённом будущем, когда они займут своё законное место на скамье подсудимых, а непосредственно сразу после того, как они в очередной раз напакостят.