Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов посетил ряд сельскохозяйственных предприятий Бахчисарайского района: круглогодичный питомник растений, ферму по производству сыров и винный завод. Спикер крымского парламента подчеркнул, что эти частные сельхозпредприятия являются примером развития сельского туризма в регионе.

На предприятии «Добрый молочник» Владимир Константинов познакомился с процессом производства сыров. На ферме ежедневно перерабатывается до двух тонн молока и производится порядка 10 видов сыра. В хозяйстве 50 голов дойного стада. Каждый год предприятие расширяется — построен кормоцех и вспомогательные помещения. На субсидию от государства «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» предприятие компенсировало затраты на производство кормов, на средства по региональной программе приобретена сельхозтехника.

«Винодельня Аскери» начала свою деятельность в 2020 году. На предприятии создано 50 рабочих мест. Завод производит сухие вина, в месяц выпускает полмиллиона бутылок. В планах — увеличение производственной мощности и расширение площади посадки виноградников.

В питомнике «Лаванда» выращивают порядка 500 тысяч видов растений: декоративно-лиственные, хвойные, пряные травы, розы, плодовые растения, 50 сортов земляники.

Предприятия созданы уже в российском Крыму и стали новыми точками роста местной экономики. Здесь производят натуральные качественные продукты, которые привлекают жителей и гостей полуострова. Государством предусмотрены федеральные и региональные программы по поддержке проектов. Считаю, что расширение господдержки даст развитие новым хозяйствам и созданию рабочих мест в сельских поселениях. Уверен, тысячи таких проектов изменять облик Крыма и экономику региона, — подвел итоги рабочей поездки Владимир Константинов.

Кроме того, спикер крымского парламента поздравил детей из многодетных семей Бахчисарайского района с новогодними праздниками.

Фото:пресс-служба Госсовета РК.

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