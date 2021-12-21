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Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:08 21.12.2021

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов посетил ряд сельскохозяйственных предприятий Бахчисарайского района: круглогодичный питомник растений, ферму по производству сыров и винный завод. Спикер крымского парламента подчеркнул, что эти частные сельхозпредприятия являются примером развития сельского туризма в регионе.

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

На предприятии «Добрый молочник» Владимир Константинов познакомился с процессом производства сыров. На ферме ежедневно перерабатывается до двух тонн молока и производится порядка 10 видов сыра. В хозяйстве 50 голов дойного стада. Каждый год предприятие расширяется — построен кормоцех и вспомогательные помещения. На субсидию от государства «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» предприятие компенсировало затраты на производство кормов, на средства по региональной программе приобретена сельхозтехника.

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

«Винодельня Аскери» начала свою деятельность в 2020 году. На предприятии создано 50 рабочих мест. Завод производит сухие вина, в месяц выпускает полмиллиона бутылок. В планах — увеличение производственной мощности и расширение площади посадки виноградников.

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Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

В питомнике «Лаванда» выращивают порядка 500 тысяч видов растений: декоративно-лиственные, хвойные, пряные травы, розы, плодовые растения, 50 сортов земляники.

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

Предприятия созданы уже в российском Крыму и стали новыми точками роста местной экономики. Здесь производят натуральные качественные продукты, которые привлекают жителей и гостей полуострова. Государством предусмотрены федеральные и региональные программы по поддержке проектов. Считаю, что расширение господдержки даст развитие новым хозяйствам и созданию рабочих мест в сельских поселениях. Уверен, тысячи таких проектов изменять облик Крыма и экономику региона, — подвел итоги рабочей поездки Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

Кроме того, спикер крымского парламента поздравил детей из многодетных семей Бахчисарайского района с новогодними праздниками.

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

Фото:пресс-служба Госсовета РК.

Спикер крымского парламента оценил развитие сельскохозпредприятий Бахчисарайского района

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