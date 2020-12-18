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Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 18.12.2020

Накануне Дня Святителя Николая и в преддверии новогодних праздников попечительский совет Республиканской детской клинической больницы проводит традиционную акцию. В этом году из-за ограничительных антикоронавирусных мер поздравить лично пациентов не получится, однако спикер крымского парламента не стал нарушать традицию. Владимир Константинов передал сладкие подарки для 350 маленьких пациентов главному врачу медицинского учреждения Анатолию Олейнику и пожелал быстрейшего выздоровления всем детям.

Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

Глава Госсовета РК выразил слова благодарности членам попечительского совета Республиканской клинической больницы за оказанную помощь медучреждению. Он добавил, что в следующем году работа будет продолжена.

Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

Кроме того, в поселке Научный Бахчисарайского района глава крымского парламента передал директору школы Ольге Пивовар сладкие подарки для 200 учащихся образовательного учреждения, а также книги из личной коллекции об истории России и Крыма для школьной библиотеки.

Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

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