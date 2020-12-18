Спикер крымского парламента передал подарки пациентам Республиканской детской больницы

Накануне Дня Святителя Николая и в преддверии новогодних праздников попечительский совет Республиканской детской клинической больницы проводит традиционную акцию. В этом году из-за ограничительных антикоронавирусных мер поздравить лично пациентов не получится, однако спикер крымского парламента не стал нарушать традицию. Владимир Константинов передал сладкие подарки для 350 маленьких пациентов главному врачу медицинского учреждения Анатолию Олейнику и пожелал быстрейшего выздоровления всем детям.

Глава Госсовета РК выразил слова благодарности членам попечительского совета Республиканской клинической больницы за оказанную помощь медучреждению. Он добавил, что в следующем году работа будет продолжена.

Кроме того, в поселке Научный Бахчисарайского района глава крымского парламента передал директору школы Ольге Пивовар сладкие подарки для 200 учащихся образовательного учреждения, а также книги из личной коллекции об истории России и Крыма для школьной библиотеки.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.