Спикер крымского парламента подвел итог летних рабочих поездок депутатов

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов подвел итоги летних рабочих поездок коллег-депутатов по регионам. Он отметил интенсивность таких «визитов на места». Депутаты посетили регионы более 60 раз.

Велась работа по изучению темпа развития ведущих отраслей Республики, благоустройства территорий, строительства и ремонта дорог. Кроме того, депутатский корпус занимался подготовкой проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, мониторингом понесенного ущерба индивидуальными предпринимателями и бизнесом после ограничений, связанных с пандемией. Также парламентарии посетили общеобразовательные и дошкольные учреждения в рамках подготовки к новому учебному году, — отметил Констнтинов.

По его словам, социально-экономическое развитие Крыма идет успешно.

Инфраструктура некоторых сельских поселений меняется так, что некоторые сёла невозможно узнать. Кроме того, мы посетили более ста крупных объектов Федеральной целевой программы. Скажу, что ситуация на строительных площадках изменилась в положительную сторону. Придана динамика проектам, которые стояли, и казалось, что их невозможно сдвинуть с места. Считаю, что необходимо актуализировать региональный проект по утеплению общеобразовательных учреждений «Теплая школа»,- подчеркнул спикер.

Председатель Госсовета подчеркнул, что итоги рабочих поездок в регионы показывают, что в Крыму хорошими темпами развивается сельское хозяйство и проблема дефицита воды не должна отрицательно сказаться на одной из ключевых отраслей экономики Республики.

Ситуация с нехваткой воды носит временный характер, но обязательно нужно проработать вопрос создания масштабного резерва, чтобы в дальнейшем быть готовыми к такому положению дел. К тому же важно, чтобы и крымчане осознавали тот факт, что воду нужно беречь и использовать ее соответствующе, — сказал он.

Владимир Константинов считает, что ситуация с водой в республике сложная, но не критическая, и крымчанам, с помощью России под силу ее решить.