Спикер крымского парламента раскритиковал руководство Белоруссии за непризнание статуса Крыма

Но выразил надежду на сотрудничество.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов принял участие в работе VII Форума регионов Беларуси и России. Глава Госсовета РК выступил на пленарном заседании форума. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции между Москвой и Минском. В своем выступлении Владимир Константинов затронул темы истории, патриотического воспитания, потенциального сотрудничества между Крымом и белорусскими регионами, а также выразил недоумение политикой официального Минска, до сих пор не признавшего Крым частью России. Приводим это выступление полностью.

Уважаемые коллеги!

Для меня, как крымчанина, большая честь выступать здесь, на российско-белорусском форуме. Тема сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, тема противодействия искажению исторической правды для нас очень и очень важна. Память о Великой Победе — часть нашей ментальности. Крымчане бережно относятся к своей истории и особенно к истории Великой Отечественной.

На территории нашего полуострова два Города-героя – Керчь и Севастополь и Город воинской славы – Феодосия. Но на самом деле ожесточенные бои шли практически на каждом метре крымской земли. Больше миллиона солдат советской армии погибли в боях за Крым.

Фашистская оккупация для крымчан была очень жестоким и серьезным испытанием. Сеть концентрационных лагерей покрыла нашу землю. Фашисты создали в Крыму более 100 лагерей смерти. Более 200 тысяч мирных жителей уничтожены в них зверскими, средневековыми способами. Наиболее известный лагерь находился на месте совхоза «Красный». Свидетельства о преступлениях нацистов и их пособников в этом лагере были представлены на Нюрнбергском процессе.

Все это и многое другое стало – повторюсь — частью крымской ментальности, если хотите, нашей религией.

Крым всегда был частью России. Но так сложилась наша судьба, что какой-то период времени мы были в составе Украины. И это было непростое время, период тяжелого политического компромисса. Мы на себе ощутили все последствия политики по уничтожению памяти. И именно неприятие этой политики стало краеугольным камнем или «точкой сбора» всего крымского сообщества.

События 2013-2014 годов, которые сегодня известны в мире как Крымская весна, начинались с антифашистских лозунгов. Именно крымчане первыми забили тревогу, когда потомки участников нацистских дивизий в форме СС «Галичина» стали маршировать по Городу-герою Киеву. Все это было неприемлемо для нас. Мы поняли, что это та черта, за которую отступать нельзя. Крымская весна была по сути антифашистской, она во многом стала борьбой за сохранение исторической памяти. Крымчане встали, как один, на защиту своей республики, на защиту своих ценностей, которые называются простыми словами — Русский мир.

Цель нацистов всегда одна – уничтожение нас с вами, и это никогда не нужно забывать. Одной из важных задач государственного переворота, совершенного в Киеве в 2014 году, было уничтожение Крыма как сакральной ценности Русского мира, уничтожение моральное, нравственное и физическое. Когда в Крым прибыли первые гробы с убитыми на майдане мы все объединились и встали на защиту полуострова. Мы благодарим Президента России, и всех кто нас поддержал, протянул руку помощи в такой исторический и сложный период. Мы, крымчане, никогда этого не забудем.

Скажу откровенно: нам было обидно, что все эти шесть лет коллеги из Белоруссии не признают Крым, сторонятся нас, стараются не участвовать в совместных мероприятиях. Наверное, это можно было понять.

Но сегодняшние события в Белоруссии показывают, что никто не застрахован от такого рода «революций», а по сути государственных переворотов. Может наш крымский взгляд на эти события является самым свежим. Я хочу сказать, уважаемые коллеги из Белоруссии — не верьте тем красивым одеждам в которых ходят протестующие, не верьте тем красивым словам, которые они говорят. За ними кроется одно: уничтожение вашей страны, превращение ее в территорию, уничтожение вашего народа, превращение его в население. Потому что, если вас лишить вашего цивилизационного кода, то у вас ничего не останется. Пример Украины очень красноречивый в этом плане.

И в заключение, уважаемые коллеги, хочу к вам обратиться и призвать вас к сотрудничеству с Республикой Крым. У нас проживает более 40 тысяч белорусов. Это очень активная часть нашего крымского сообщества. Белорусы приняли активное участие в Крымской весне, мы их очень любим и дорожим ими, и они с радостью примут вас в свои объятия. У нас есть, что вам предложить. Абсолютно убежден, что такое межрегиональное сотрудничество будет полезно для всех. Достаточно сказать, что в этом году в Крыму отдохнуло более 150 тысяч белорусов. Нам с вами есть, что обсуждать, над чем подумать, есть над чем поработать».

Фото: пресс-служба Госсовета РК.