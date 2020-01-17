Спикер крымского парламента «сходил в гости» в симферопольскую школу № 13

Спикер крымского парламента Владимир Константинов посетил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» в Симферополе. Глава Госсовета РК осмотрел состояние учебных классов, спортивного зала и школьной столовой.

В учебном заведении поддерживают хорошие традиции. Формируют у детей семейные ценности. Именно на них строится жизнь человека, так как они являются ее основополагающими принципами и формируют личность. Многие родители, которые окончили эту школу, приводят сюда своих детей, таким образом, в учебном заведении учатся поколения семей. Эта школа — «живой организм». Здесь хорошие классы и творческие преподаватели. За российский период в учебном заведении проведен ремонт, установлены спортплощадки и система безопасности. Школа приобрела новый облик, — сказал Владимир Константинов.

Председатель Госсовета обратил внимание на то, что в учебном заведении есть и проблемы.

Ключевая — это отсутствие спортивного и актового залов, что не позволяет полноценно воспитывать детей. Сейчас в школе учится более 500 человек. В планах расширение и строительство нового корпуса на 300 учащихся, проектом предусмотрены новые спортивный и актовый залы, — сообщил спикер.

Владимир Константинов рассказал, что в системе образования Крыма предстоит еще много сделать. В частности, по его словам, «во многих школах республики кухонное оборудование и пищеблоки в столовых требуют обновления. Нужно строить новые школы, а также в рамках региональной программы «Теплая школа» производить утепление существующих школ».