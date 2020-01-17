Спикер крымского парламента «сходил в гости» в симферопольскую школу № 13

Спикер крымского парламента Владимир Константинов посетил муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» в Симферополе. Глава Госсовета РК осмотрел состояние учебных классов, спортивного зала и школьной столовой.
В учебном заведении поддерживают хорошие традиции. Формируют у детей семейные ценности. Именно на них строится жизнь человека, так как они являются ее основополагающими принципами и формируют личность. Многие родители, которые окончили эту школу, приводят сюда своих детей, таким образом, в учебном заведении учатся поколения семей. Эта школа — «живой организм». Здесь хорошие классы и творческие преподаватели. За российский период в учебном заведении проведен ремонт, установлены спортплощадки и система безопасности. Школа приобрела новый облик, — сказал Владимир Константинов.
Председатель Госсовета обратил внимание на то, что в учебном заведении есть и проблемы.
Ключевая — это отсутствие спортивного и актового залов, что не позволяет полноценно воспитывать детей. Сейчас в школе учится более 500 человек. В планах расширение и строительство нового корпуса на 300 учащихся, проектом предусмотрены новые спортивный и актовый залы, — сообщил спикер.
Владимир Константинов рассказал, что в системе образования Крыма предстоит еще много сделать. В частности, по его словам, «во многих школах республики кухонное оборудование и пищеблоки в столовых требуют обновления. Нужно строить новые школы, а также в рамках региональной программы «Теплая школа» производить утепление существующих школ».
Планируем решить этот вопрос за пять лет. Но достоянием Крыма является то, что учащиеся начальных классов всех школ получают бесплатное горячее питание, — подытожил спикер крымского парламента.