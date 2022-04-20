Спикер крымского парламента уверен: пора прекращать «западничать»

Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что для России пришло время выстроить свою собственную цивилизацию.

Ничего подобного со времён Петра I не предпринималось. Только нам нужно пойти в обратную сторону, прекратить «западничать». Мы не Европа и важно перестать хотеть ею стать. Нас там никогда не признают равными себе. Мы диаметрально расходимся по этическим и эстетическим вопросам. Для нас неприемлемо, когда дети стучат на родителей, а они называют это «ювенальной юстицией».

Мы никогда не согласимся с тем, чтобы вместо папы и мамы у детей были «родитель 1» и «родитель 2». Нам противно и противоестественно, когда в храме венчают людей одного пола. Для нас такое место — уже не храм. Они всё больше погружаются в эти ложные ценности и всё откровеннее ненавидят нас, — отмечает Константинов.

Политик задается вопросом: что у нас осталось общего?

Мы внешне похожи на европейцев? Сейчас приедут к ним по нескольку миллионов из Африки и Ближнего Востока и сходство быстро исчезнет. Да и сейчас наша схожесть с ними вменяется нам в качестве вины. Мол, мы совсем не такие. Да, не такие. Но какие? Нам предстоит сформировать свою идентичность, отречься от атрибутов, через которые происходит усыхание нашей цивилизации под спудом заимствованных у Европы институтов и принципов, и параллельно пестовать своё. И пора уже определиться: или — или. Никакого двойного гражданства, никакой жизни на два дома. Принял решение валить — до свидания. А сидеть на двух стульях нельзя. Если ты патриот страны, заработал денег, создавай здесь рабочие места. А то — вывезли за рубеж бюджет небольшой страны! Пора это прекращать, — уверен Константинов.

Он подчеркивает: построение своей цивилизации начинается с осознания того, «чем я могу быть полезен для своей страны, а не что там страна мне недодала«.

Уверен, во всём этом Крым может и должен сыграть заметную роль. Мы показали, что можно выбирать Россию, а не Европу, — заявил глава Госсовета РК.