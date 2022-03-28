Спикер крымского парламента Владимир Константинов находится с рабочей поездкой в ДНР

Накануне крымская делегация во главе со спикером Госсовета РК прибыла в Донецк. Программа рабочей поездки в Донбасс насыщенная. Владимир Константинов рассказал о встречах с руководством ДНР и ЛНР.

На официальной встрече вручил подарки: продуктовые наборы, два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей из ДНР и ЛНР, оборудование для медицинских кабинетов двух школ Республик, — отметил Константинов.

Самое главное, что крымчане привезли гуманитарный груз — 40 тонн продуктов и предметов первой необходимости.

Продукты для местных жителей собрали крымчане. Такую поддержку мы оказываем не в первый раз и планируем продолжать работу в этом направлении, — подчеркнул Константинов.

Сегодня крымская делегация возложила цветы к месту, где 14 марта упала «Точка У», запущенная ВСУ. Тогда из-за удара ракеты в Донецке на улице Университетской погибли более 20 мирных жителей, около 35 человек получили ранения.

Почтили память детей, погибших на Донбассе за восемь лет. На мемориале, установленном в Донецке на Аллее Ангелов, указаны их имена, возраст. Самым маленьким деткам, которые были убиты в результате обстрелов региона со стороны нацбатов и ВСУ, — один и два года. И это называлось АТО. В этом месте невозможно оставаться с холодным умом. Это ужасная трагедия! Царствие Небесное нашим Ангелам, — сказал председатель Госсовета Крыма.

Также крымчане посетили могилу главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, почтили память героев ДНР: Владимира Жоги (Вохи) и Арсена Павлова (Моторолы), Михаила Толстых (Гиви).

Фото и видео: страница ВК В.Константинова.

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