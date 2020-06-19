Спикер крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Саки и Евпаторию

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил города Саки и Евпаторию. В частности, спикер крымского парламента побывал на сакском научно-производственном предприятии «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция», занимающемся в течение уже многих лет контролем, сохранением и добычей лечебных ресурсов Сакского озера, в том числе производством 18-ти видов грязевых и косметических продуктов.

Как отметил Владимир Константинов, в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» реконструированы и технически переоснащены объекты научно-производственного хозяйства, что позволило защитить озеро с целебной грязью от природных катаклизмов.

Сегодня вдоль озера строится и благоустраивается набережная, о которой раньше можно было только мечтать. Речь идет не только о функциональном зонировании территории для различных видов отдыха, но и о ее озеленении, комплексном ландшафтном освещении. В ближайшее время здесь появятся уютные скверы, фонтаны, тротуар с велосипедной и пешеходной дорожками, будут оборудованы зоны для принятия солнечных ванн, — уточнил он, добавив, что открытие объекта запланировано на 2021 год.

Кроме того, спикер встретился с руководством и коллективом специализированного спинального санатория им. академика Н. Н. Бурденко. По его словам, сегодня санатории оказались в неравных условиях по сравнению с гостиницами, потому что «приезжающим пациентам на лечение в санаторий из других регионов России необходимо сдавать анализы на COVID-19, а это дополнительные затраты». Владимир Константинов сообщил, что обсудит данную проблему с Главой РК Сергеем Аксёновым.

Подводя итоги поездки, Владимир Константинов отметил, что в городе проделан колоссальный объем работ, и появилась надежда на то, что его руководству удастся реализовать масштабную цель — сделать Саки удобным для людей с ограниченными возможностями.

В Евпатории спикер крымского парламента осмотрел спортивный комплекс «Арена Крым», территорию сквера памяти героев Чернобыля, где недавно завершилась реконструкция.

Глава Госсовета РК подчеркнул, что в спортивной школе «Арена Крым» организована Академия футбола Крыма. В ней будут учиться дети, проявившие выдающиеся способности в области футбола.

Евпаторийский спортивный комплекс является объектом гордости для всего Крыма. Это современный центр футбольного мира с очень развитой инфраструктурой. Здесь школьники могут жить, учиться и тренироваться. В ближайшее время сюда приедут первые ребята, — сказал Константинов.

На территории спортивного комплекса «Арена Крым» расположены два стандартных и три-мини поля с искусственным покрытием, легкоатлетический стадион. Сейчас строители приступили к внутренней отделке административного гостиничного комплекса с современным отелем на 200 мест и медико-реабилитационным корпусом для восстановления спортсменов. Спортивный комплекс «Арена Крым» находится на сопровождении корпорации развития Крыма. Курирует проект министерство экономического развития Республики Крым. Академия футбола Крыма начнет принимать начинающих спортсменов с 1 июля.

Спикер крымского парламента отметил, что проект является уникальным примером государственно — частного партнерства, реализованного в республике.

Я убежден, что здесь воспитают будущих футболистов, которые станут гордостью не только Крыма, но и получат мировую известность, — отметил он.

Председатель Госсовета посетил сквер памяти героев Чернобыля. Капитальный ремонт сквера был выполнен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». На территории была произведена замена плиточного покрытия, установлена система автоматизированного полива, скамейки, урны, восстановлены фонтан и освещение.

Сейчас в нашей республике реализуются муниципальные программы по благоустройству городской среды. На территории многих сельских поселений уже есть фонтаны и современные площади. Восстанавливаются парки и скверы. Очень здорово, что этот сквер имеет южный крымский стиль, — подчеркнул спикер парламента.

Кроме того, Владимир Константинов провел совещание с руководством города по вопросам организации и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, которое состоится 1 июля.

Фото: пресс-службы Госсовета РК и администрации Евпатории.