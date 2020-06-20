Спикер крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочим визитом Алушту

Спикер крымского парламента Владимир Константинов побывал в Алуште, где осмотрел новый модульный детский сад на 100 мест, ознакомился с работой предприятия общепита. Глава Госсовета РК подчеркнул, что основная цель рабочих поездок в регионы — это общение с людьми, понимание проблем, возникших в период ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Наша задача выяснить, как Крым восстанавливается после пандемии, как работают предприятия и что их беспокоит. Это очень важные, «живые» диалоги с людьми, с теми, кто реально оперирует на рынке, — сказал Константинов.

Недавно в Алуште открылся новый модуль на 100 мест, который расположен на территории МОУ детский сад №10 «Серебряное копытце». На его приобретение из республиканского бюджета было выделено 38 млн. рублей. В учреждении работают четыре группы, одна из которых ясельная, и три группы для детей в возрасте от трех до семи лет. В модуле расположены актовый и спортивный залы, медицинский кабинет. Кроме того, детский сад укомплектован всем необходимым оборудованием. Посетив детское учреждение, глава Госсовета РК отметил, что благодаря приобретению модуля очередность детей в данном микрорайоне Алушты ликвидирована.

В городе проблема с очередностью в детские сады, которая долгие годы доминировала, ушла из разряда первоочередных. Сейчас в очереди стоят 500 детей. В ближайшие годы мы эту проблему закроем. Модульный детский сад очень уютный и современный, на всей его территории много зелени и цветов. Жить и воспитываться в Крыму — это счастье, — заявил Владимир Константинов.

Также председатель Госсовета побывал на одном из городских предприятий общественного питания. Деятельность кафе направлена на организацию здорового питания в лучших традициях и возрождение старинных рецептов русской кухни.

Это семейный бизнес. Думаю, такие кафе будут востребованы в ближайшем будущем. Блюда готовят в печи по старинным русским рецептам. Это пользуется популярностью у людей. В том числе, здесь организована новая форма работы — продажа еды на вынос, — подчеркнул Владимир Константинов.

В завершение рабочей поездки глава Госсовета Республики провел совещание с руководством города по вопросам организации и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, которое состоится 1 июля.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.