Спикер «взрослого» Госсовета РК встретился с активом молодежного парламента Крыма

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов встретился с молодежным парламентом третьего созыва (избранным совсем недавно). По его мнению, это настоящая школа парламентаризма, где активные и целеустремленные молодые крымчане могут по-настоящему понять, как устроена политическая система, и изнутри увидеть процесс законотворчества.

В Государственном Совете принимаются важные решения и законы, которые меняют жизнь людей, работать здесь непросто, но очень интересно. Однако депутатский мандат как карьерная ступенька не должен быть для молодых людей основной целью. Ведь быть парламентарием — значит быть общественником, представлять интересы избравших тебя людей, глубоко разбираться в каждой проблеме. Путь к представительной власти и общественной деятельности очень длинный и для каждого человека индивидуальный, — подчеркнул Владимир Константинов.

Он посоветовал молодым крымским парламентариям быть смелее и предлагать самые неожиданные и нестандартные идеи и инициативы. Владимир Константинов также рассказал о законотворческой работе парламента и готовящихся поправках в Конституцию Крыма, а затем вручил благодарственные письма членам молодежного парламента прошлого созыва.

Молодежный парламент РК является консультативно-совещательным органом. Он состоит из 55 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, из числа которых 25 человек делегированы советами 25 муниципальных образований. Прежде всего, это ребята, которые уже сейчас на муниципальном уровне взаимодействуют с представительными органами власти на местах в рамках тех или иных молодежных инициатив. Еще 30 парламентариев отобраны по итогам конкурсной процедуры. Интересно, что всего было подано 81 заявление и пакет документов, кандидаты прошли этапы написания эссе и личного собеседования.

По результатам открытого голосования председателем молодежного парламента третьего созыва при Государственном Совете Республики Крым был избран Алексей Зинченко.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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