Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции продлен до 2 марта

10 марта может состояться «второе чтение» законопроекта.

Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции РФ продлен до 2 марта. Об этом заявил по итогам заседания парламента Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что работа профильного комитета будет продолжена и в региональную неделю.

Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию, — сказал Володин.

Он также отметил, что будет сделано все для того, чтобы профильный комитет мог проводить свои заседания полноценно.

Это позволит ко 2 марта не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы вынести законопроект на второе чтение, — подчеркнул спикер Госдумы.

Он также заявил, что второе чтение законопроекта может быть назначено на 10 марта.

Уже 10-го не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Государственной Думы после того, как поступит последняя поправка, — сказал Вячеслав Володин. — Есть еще дополнительное время для того, чтобы вновь с экспертами, юристами обсудить поступившие поправки, и уже десятого не исключено, что мы можем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Напомним, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный Президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.