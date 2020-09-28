Стартовал Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21

26-27 сентября состоялись матчи первого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

ФК «Севастополь» на своем поле принимал керченский «Океан». По итогам минувшего сезона севастопольцы завоевали бронзовые награды чемпионата, а керчане лишь в последнем туре решили вопрос по сохранению прописки в Премьер-лиге, финишировав на шестой позиции. Но разница в классе ощущалась только в первом тайме. Во втором гости переломили ход игры, довели разрыв в счете до минимального, но «морякам» все-таки удалось удержать домашнюю победу – 3-2.

В Евпатории Чемпион принимал симферопольскую «ТСК-Таврию». Некогда флагман крымского футбола все еще в стадии перестройки, поэтому легкую победу праздновали евпаторийцы – 3-0.

Новичок Премьер-лиги «Гвардеец» из Скворцово Симферопольского района на поле спортивного центра «Скиф» в Новопавловке принимал серебряного призера минувшего чемпионата – молодежненскую «Крымтеплицу». Пока достойного сопротивления (хоть и старались) «гвардейцы» именитому сопернику не оказали – 1-3, победа «аграриев».

В Феодосии, на стадионе им. Шайдерова местный «Фаворит-ВД Кафа» принимал бахчисарайский «Кызылташ». В Феодосии – и тренер новый, и команда, по сути, только собралась. Но, видимо, более опытные и сыгранные бахчисарайцы недооценили соперника. Победа «Кафы» — 2-0.

Отметим результативность первого тура: 14 голов за 4 игры. Игры второго тура пройдут в ближайшую субботу, 3 октября. Встречаются: «Кызылташ» — «Евпатория», «Океан» — «Фаворит ВД Кафа», «Гвардеец» — «Севастополь», «Крымтеплица» — «ТСК-Таврия»