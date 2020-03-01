Стартовала весенняя часть Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза

Матчами 29 февраля и 1 марта возобновился Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2019/20.

15-1 тур открылся в Севастополе, где «моряки» принимали керченский «Океан» 3-1 – уверенная победа севастопольцев. В этой игре было все: интрига при счете 1-1, пенальти, автогол и…7 желтых карточек.

Второй субботний матч прошел на поле евпаторийского спорткомплекса «Арена-Крым». Лидер Чемпионата — ФК «Евпатория» принимал молодежненскую «Крымтеплицу». Упорная борьба, минимальный счет 1-0, но три очка позволили евпаторийцам упрочить лидирующее положение.

В воскресенье бахчисарайский «Кызылташ» на стадионе «Скиф» в Новопавловке спокойно и уверенно переиграл феодосийский клуб «Фаворитом-ВД Кафа» 2-0.

Самый боевой матч прошел в воскресенье в Симферополе. Столичная»ТСК-Таврия» принимала ялтинский «Инкомспорт». По ходу игры симферопольцам пришлось отыгрываться. Итог – боевая ничья – 2-2.

После 15-го тура турнирная таблица выглядит так: