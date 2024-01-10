Старый Новый год: крымская афиша концертов

С 13 на 14 января мы традиционно отмечаем Новый год по старому стилю. Этот праздник – повод ещё раз собраться вместе и послушать красивую музыку. Например, на концертах, которые готовят в Крыму. Они пройдут в Ялте, Симферополе и Севастополе. Некоторые будут бесплатными.В 2024-м старый Новый год выпадает на выходные. А концерты в честь этого праздника растянутся на три дня – с 12 по 14 января. Туристический портал Крыма рассказывает, где они пройдут.

Концерт «Оркестр. 2024»: 12-14 января, Ялта, Севастополь, Симферополь. В дни празднования старого Нового года Крымский академический симфонический оркестр исполнит лёгкую, искрящуюся музыку Иоганна Штрауса, Франца Легара, Жака Оффенбаха и других композиторов. Петь будут заслуженные артистки Республики Крым Арзы Меджидова и Анна Глушко, лауреат международных конкурсов, выпускник Школы оперного пения Вишневской Георг Эннарис. В программе задействуют покровителя 2024 года – дракона. Его выход на сцену станет кульминацией праздничного события. Концерт состоится: 12 января, в 19:00 – в Ялте, театре им. Чехова (ул. Екатерининская, 13). Билеты – тут. 13 января, в 17:00 – в Севастополе, центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25). Билеты – тут. 14 января, в 18:00 – в Симферополе, Крымском академическом русском драматическом театре им. Горького (ул. Пушкина, 15). Билеты – тут. Мероприятие доступно по «Пушкинской карте».

Концерт «Новогодние гуляния»: 13 января, Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а, Ливадийский дворец. Праздничное настроение здесь создадут артисты Ялтинского отделения Крымской государственной филармонии: народная артистка Украина Марина Семёнова, лауреат Государственной премии Республики Крым Назим Амедов, лауреаты международных конкурсов Алёна Гуцаленко и Виктория Лунякина. На фортепиано сыграет заслуженная артистка Крыма Валентина Трикоз.Концерт начнётся в 12:00. Вход бесплатный, попасть на него можно будет в порядке живой очереди.

Концерт «К вам пришла коляда»: 13 января, Севастополь, ул. Ленина, 25, Центр культуры и искусств. В музыкальном мероприятии примут участие заслуженный коллектив народного творчества «Русь» им. Савченкова и его студия фольклорной песни, а также народный ансамбль «Играй, гармонь!». Все коллективы – севастопольские. Они исполнят колядки, которые пели на Руси в канун старого Нового года. Посетители не только услышат наше фольклорное наследие, но и увидят старинные обряды – их воссоздадут на концерте.Начало – в 13:00. Вход свободный.

Концерт «В ожидании чуда»: 13 января, Ялта, ул. Екатерининская, 13, театр им. Чехова. Это событие станет прекрасным поводом провести время со своей семьёй. Атмосферу новогодней сказки будут создавать лауреаты международных конкурсов и фестивалей, солисты Крымского концертного объединения: Яков Головко, которого называют крымским Фрэнком Синатрой,обладательница сопрано Марина Герман и пианистка Альфия Темирбулатова. Гостями программы станут лауреат международных конкурсов Ника Огнева и ялтинский ансамбль классического танца «Фуэте».На концерте прозвучат известные зимние мелодии Петра Чайковского, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова и других композиторов.Мероприятие стартует в 15:00. Билеты продаются тут. Посетить событие можно по «Пушкинской карте».

Концерт «Новогодний вернисаж»: 13 января, Севастополь, ул. Рабочая, 2, культурный комплекс «Корабел». Это будет сольный концерт заслуженной артистки Украины и Севастополя Татьяны Бартковой. К ней присоединятся лауреат международных конкурсов Рафик Асадов и солистка «Корабела» Наталия Иоффе. Со своими номерами выступят образцовый ансамбль танца «Ультрамарин», образцовый ансамбль эстрадного танца «Импульс» и инструментальный ансамбль «Каприччио». На концерте не только будут петь и танцевать, но также вспомнят историю возникновения старого Нового года и поговорят о традициях этого праздника.Начало – в 16:00. Билеты можно купить здесь.