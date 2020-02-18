Строители трассы «Таврида» дождались тепла и начали укладку асфальтобетона

Открыт сезон укладки асфальтобетона на трассе «Таврида». Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Сегодня укладка нижнего слоя покрытия шла на 7-ом севастопольском этапе трассы. Работы велись и на 5-ом этапе, асфальтировали примыкание «Тавриды» к дороге «Дубки – Левадки». На 2-ом и 3-ем этапах строительства трассы, это участок от поселка Приморский до Белогорска, ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия (третий слой асфальтобетона из ЩМА) на 3 и 4 полосах движения, — отметил Назаров.

В целом готовность седьмого этапа трассы «Таврида» сейчас составляет 87%. Готовность искусственных сооружений, в число которых входит мост через железную дорогу и реку Бельбек, путепровод, а также 16 подпорных стен на буронабивных сваях, составляет около 95%. Третий, финишный, слой асфальта уложен уже на 85 км трассы на двух полосах движения.

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.