Строители трассы «Таврида» приступили к ремонту дорог в Ленинском районе Крыма

АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида») приступило к ремонту дорог в поселке Ленино (в Ленинском районе Крыма). Объем работ составит более 8 200 квадратных метров.

Ремонт начат по просьбе жителей Ленино, обратившихся к руководству администрации и директору нефтебазы ООО «БК-Терминал». Участки дорог, требующие первоочередного ремонта, были определены по итогам совместного комиссионного обследования. Люди жаловались на состояние дорог вдоль улиц Геологическая и Комсомольская, проходящих рядом с социально-важными объектами – школой, центральной районной больницей, включая детское и родильное отделения, и фондом социального страхования. Работы пройдут и на территории школы №1, где дорожное покрытие тоже требует ремонта. Сегодня на этих участках идет фрезерование старого дорожного полотна, необходимое для укладки верхнего слоя покрытия. Фрезерат, полученный в ходе подготовки, будет передан администрации для использования в дорожных работах на территории поселка, — сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Кроме работ у социально-значимых объектов, дорожники отремонтируют придомовые участки дорог, примыкающие к улице Шоссейной в районе общежития №1 и общежития №2. На кольце у примыкания улицы Шоссейной к улице Энгельса идет замена бортового камня и подготовка участков асфальтобетонного покрытия под ремонт картами. У дома по адресу Шоссейная, 15, сегодня начнется монтаж новой детской площадки. Все работы будут завершены на этой неделе.

Основные объемы ремонтов дорог в Ленинском районе еще впереди. 11 июня Правительство Российской Федерации выпустило Распоряжение №1548-р, в котором утвердило перечень дорог Крыма, ремонтом которых займутся три единых подрядчика. Согласно Приложению, компания «ВАД» отремонтирует 462,9 км дорог, из них 424,6 км – межмуниципальных. Основной объем работ компании предстоит произвести на западе, севере и востоке Крыма. В Ленинском районе АО «ВАД» выполнит капитальный ремонт и ремонт элементов улично-дорожной сети общей протяженностью в 9,23 км. Битум, необходимый для производства асфальтобетонной смеси, поставит ООО «БК-Терминал».

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.