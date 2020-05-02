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Строители трассы «Таврида» убрали «лишний зигзаг» в Бахчисарайском районе
Фото: ФБ

Строители трассы «Таврида» убрали «лишний зигзаг» в Бахчисарайском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:48 02.05.2020

2 мая дорожники перепустили движение на участке трассы «Таврида» в районе Севастьяновки, Бахчисарайского района. Его протяжённость составляет почти 5,5 км. Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» (генеральный подрядчик строительства трассы) Григорий Назаров, машины поехали по одному из съездов транспортной развязки «Новопавловка — Скалистое — Глубокий яр». Это позволило существенно сократить маршрут, избавив водителей от необходимости выезжать на «Тавриду» по «зигзагу», делая большую петлю.

Шестой этап строительства начинается на границе Симферопольского и Бахчисарайского районов и заканчивается на границе Бахчисарайского и Севастопольского районов. Его общая протяженность составляет почти 29 км.

Это один из самых сложных этапов, так-как работы на нем осложнялись необходимостью переключения большого количества коммуникаций и решения земельных вопросов. Он готов на 72%. Строительство идет по плану в соответствии с утверждённым графиком.

На участках шестого этапа ведётся подготовка оснований под укладку асфальтобетона, озеленение с гидропосевом, гидроизоляция мостов под асфальт и строительство надземных пешеходных переходов. Продолжается установка барьерного ограждения и укрепление обочин — от качества выполнения этих работ особенно зависит безопасность дорожного движения на трассе, — сообщил Назаров.

Движение по четырём полосам Тавриды от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Общая готовность трассы составляет 87%.

Строители трассы «Таврида» убрали «лишний зигзаг» в Бахчисарайском районе

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