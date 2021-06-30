Свыше 130 сотрудников Госкомрегистра Крыма прошли добровольную вакцинацию от коронавируса

Свыше 130 сотрудников Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру прошли добровольную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщила председатель Госкомрегистра Инна Смаль на аппаратном совещании в ведомстве.

На сегодняшний день 132 государственных служащих Госкомрегистра уже успешно привились от ковида. Медики идут нам навстречу, организовывая вакцинирование без отрыва от производства, в то же время часть людей сделали себе прививки, например, по месту жительства. Речь идет о добровольном желании людей защитить себя и окружающих. В то же время предложено изучить причины, по которым другие специалисты пока не приняли для себя такое решение. Возможно, кто-то намерен сделать прививку конкретной вакциной и ждет ее появления, а кто-то, может быть, бессимптомно переболел и сперва хочет сдать тест на антитела. Эпидситуация и ежедневные сводки о заболевших свидетельствуют о том, что с данным вопросом лучше не затягивать. К слову, в ближайшее время я также собираюсь вместе с коллегами пройти вакцинацию против ковида, — цитирует пресс-служба Инну Смаль.