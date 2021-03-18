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Свыше 90 миллиардов рублей выделено на строительство съездов трассы "Таврида" к морю
Фото: АО "ВАД"

Свыше 90 миллиардов рублей выделено на строительство съездов трассы «Таврида» к морю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 18.03.2021

Строительство съездов к морю с трассы «Таврида» в Крыму будет профинансировано из федеральной целевой программы в объеме около 95 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов во время совещания с Правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

В федеральной целевой программе, предусматривающей строительство съездов к морю с трассы «Таврида», у нас заложено практически 95 млрд. рублей, — сказал Сергей Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что на дорожное строительство в республике Кабмин также выделит 58 млрд. рублей до 2024 года, из них 16 млрд. — в рамках реализации нацпроектов.

Это позволит в принципе довести 43% дорог республики Крым до нормативного состояния. Считаем, что для нас это большой прорыв, — добавил Аксенов.

Осенью прошлого года власти Крыма сообщали, что проекты реконструкции и строительства дорог, которые свяжут новую трассу «Таврида» с Ялтой и Судаком, реализуют до конца 2023 года. Приоритетной дорогой считается трасса «Белогорск – Приветное».

Свыше 90 миллиардов рублей выделено на строительство съездов трассы "Таврида" к морю

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