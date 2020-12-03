Терпение крымских властей лопнуло: объекты недобросовестных подрядчиков теперь проверят силовики

Глава РК Сергей Аксёнов провёл онлайн-совещание о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму. По его словам, сейчас необходимо ускорить подготовку отчетной документации и сократить сроки ввода крымских объектов в эксплуатацию.

Осталось несколько рабочих дней для организации всей необходимой документации, расчетов по оплате подрядчикам. В ходе селекторного совещания с федеральным Правительством было оговорено, что неосвоенные регионами средства будут возвращены в резервный фонд Правительства. Те регионы РФ, которые выполняют все мероприятия вовремя, у которых кассовый расход соответствует всем заявленным параметрам, будут находиться в конце такого списка по возврату средств, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил об ответственности должностных лиц, являющихся заказчиками объектов в муниципальных образованиях Крыма, за реализацию всех мероприятий в условленные сроки. Он подчеркнул, что информация об отставании на объектах должна быть доведена до курирующих строительство органов власти в течение не более трех дней.

Все, что не было озвучено в течение трех дней, – неквалифицированная работа руководителей. Главы администраций должны понимать, что каждый день на счету, надо ускоряться, — добавил Глава Крыма.

Аксёнов сообщил, что лично будет подписывать заявления в прокуратуру на подрядчиков, которые срывают сроки строительства объектов в Крыму.

Прошу докладывать о проблемных ситуациях в личном порядке, пусть приезжают заказчики с подрядчиками. Однако, если в течение трех дней темпы стройки не будут наращиваться, то с такими подрядчиками надо прощаться. При этом проверки правоохранительными органами будут проводиться не только по проблемным объектам, но и по всем остальным текущим стройкам недобросовестных подрядных организаций, — пояснил Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов отметил, что жители Симферополя пожаловались на недостаточное количество работников и строительных материалов на объектах благоустройства. В связи с этим Глава РК поручил главам администраций муниципалитетов сконцентрироваться на ежедневном контроле объектов в своих регионах для своевременного выявления проблемных вопросов и принятия актуальных управленческих решений.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.