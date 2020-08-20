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Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:46 20.08.2020

Трасса «Таврида» должна быть сдана в эксплуатацию в конце года. Четыре полосы от Керчи до Севастополя – просто исполнение мечтаний автомобилистов… Но вот беды: ни заправок, ни санитарных зон, ни мест для остановки и отдыха. Министр транспорта РК Сергей Карпов рассказал, когда «Таврида» обрастет инфраструктурой.

Проведены конкурсы на строительство шести многофункциональных зон (МФЗ) и 12 автозаправочных станций. В настоящее время по четырем из них начаты работы компаниями «Кедр» (АЗС «Атан» — ред.) и «ТЭС» Мы ожидаем, что они заработают к началу следующего туристического сезона. Дело в том, что они могут быть построены только после сдачи «Тавриды», сделать это раньше технически невозможно. Здесь возникает именно юридический вопрос. Проведение работ в зоне несданного объекта невозможно. Мы будем инициировать внесение изменений в законодательство РФ, которое дает возможность проектирования и строительства объектов сервиса одновременно со строительством автомобильных дорог. Это общероссийская проблема, — рассказал в интервью «Интерфаксу» Карпов.

Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

Он также напомнил, что на «Тавриде» (несмотря на качество дорожного полотна) пока не стоит разгоняться.

Трасса пока не оснащена системой автоматического управления движением, которая будет установлена Федеральным дорожных агентством, — отметил министр.

Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

По его словам, дорога сначала должна быть апробирована, дооснащена электронными системами управления дорожным движением. А потом уже можно поднимать вопрос о переводе ее в автомагистраль (с ограничением скорости не 90, а 110 км/ч).

Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

Напомним, дорожники АО «ВАД», практически, завершили укладку асфальта на всем протяжении трассы «Таврида». Останется нанести разметку, установить барьерное ограждение, шумозащитные экраны, надземные переходы. Движение на всем протяжении «Тавриды» по четырём полосам будет открыто в сентябре.

Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

Фото: пресс-служба АО «ВАД».

Трасса «Таврида» «обрастет» инфраструктурой. Но не в этом году

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