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Трасса «Таврида» признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения

Трасса «Таврида» признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Трасса "Таврида" 20:32 22.11.2020

Генеральному подрядчику строительства трассы «Таврида» досталась победа в VII Национальной премии «Формула Движения» в номинации «Лучший инфраструктурный проект федерального значения». Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров. Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу 20 ноября в рамках форума «Транспортная неделя — 2020». По итогам года победителями в восьми номинациях стали 11 претендентов из 43, вошедших в шорт-лист премии.

Трасса «Таврида» стала важным объектом транспортной инфраструктуры Крымского полуострова, позволила разгрузить улицы Феодосии, Белогорска, Бахчисарая и Симферополя от транзитного транспорта, а также значительно сократить время в пути и повысить комфорт и безопасность движения, — говорится на сайте «Транспортная неделя — 2020».

Трасса «Таврида» признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения

Автомобильная дорога «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (трасса «Таврида») проходит по территории Республики Крым и города Севастополя, соединяя восток и запад Крымского полуострова. Автодорога соответствует 1B категории, включает 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, пропускная способность дороги – 40 тыс. автомобилей в сутки.

Трасса «Таврида» признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения

Фото: пресс-служба АО «ВАД».

Трасса «Таврида» признана лучшим инфраструктурным проектом федерального значения

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