Трасса «Таврида» — работу над ошибками проводит минтранс Крыма

Руководство министерства транспорта Крыма провело ряд встреч с жителями сел, расположенных в непосредственной близости от трассы «Таврида».

Так, жители села Зуя обратились с просьбой помочь увеличить количество остановок, как на трассе, так и в пределах населенных пунктов. Кроме того, по словам крымчан, частный перевозчик свою работу делает некачественно. Водители часто не доезжают до конечных остановок и считают нецелесообразным делать разворот через «Тавриду». Следовательно, графики движения сбиваются, и люди, стоящие на конечных остановках, не имеют возможности воспользоваться общественным транспортом. В настоящее время решение возникших вопросов находится на контроле в минтрансе РК.

Также на собрании присутствующие выразили свое недовольство касательно грузовых и мусороуборочных машин, проезжающих через муниципалитет. Дело в том, что кузовы машин не накрыты, в результате вся дорога усыпана мусором. Вопрос уже поставлен на контроль, прорабатываются пути решения.

Жители Литвиненково и соседних сел обратились с просьбой к руководству министерства сделать транспортный переход через «Тавриду» из Зуи к дороге, ведущей в села Тургенево, Новожиловка, Украинка, Владимировка, Литвиненково, Анновка, Колодезное и Найденовка.

Кроме этого, местные жители озвучили проблему касательно отсутствия освещения в подземном переходе. На собрании было сказано, что в ближайшее время освещение будет проведено.

Сообщается, что 20 ноября в министерстве транспорта РК пройдет совещание, на котором дополнительно обсудят проблемы и методы их решения.

Фото и материалы: пресс-служба министерства транспорта РК.