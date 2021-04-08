Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Трасса «Таврида»: сутки на ликвидацию последствий оползня

crimeapress_news

реклама в крыму
Трасса «Таврида»: сутки на ликвидацию последствий оползня

Трасса «Таврида»: сутки на ликвидацию последствий оползня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:11 08.04.2021

Мы уже сообщали, что под Севастополем из-за схода грунта сегодня было перекрыто движение по т.н. Президентской дороге и седьмому этапу трассы «Таврида». Дорожники подтвердили: на ликвидацию последствий природной аварии понадобятся сутки. Завтра движение по «Тавриде» (близ Севастополя) будет возобновлено.

РИА Новости Крым цитирует пресс-секретаря крымского управления АО «ВАД» Григория Назарова:

Обильные осадки переувлажнили откос старой дороги. И этот откос, который не был оборудован современной инженерной защитой, не выдержал и осыпался на дорогу. Явных внешних признаков того, что может произойти обвал, не было. Поэтому предвосхитить ситуацию было невозможно. На самом деле, обвал не такой значительный: немного земли осыпалось и перекрыло одну полосу. В данный момент делается все, чтобы такая ситуация не повторилась.

Сейчас на участке работает 15 единиц техники и более 20 дорожников. Экскаваторами очищается дорожное покрытие, производится выемка грунта с откоса, очистка дороги и ее укрепление.

Трасса «Таврида»: сутки на ликвидацию последствий оползня

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.

Трасса «Таврида»: сутки на ликвидацию последствий оползня

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.