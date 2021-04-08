Трасса «Таврида»: сутки на ликвидацию последствий оползня

Мы уже сообщали, что под Севастополем из-за схода грунта сегодня было перекрыто движение по т.н. Президентской дороге и седьмому этапу трассы «Таврида». Дорожники подтвердили: на ликвидацию последствий природной аварии понадобятся сутки. Завтра движение по «Тавриде» (близ Севастополя) будет возобновлено.

РИА Новости Крым цитирует пресс-секретаря крымского управления АО «ВАД» Григория Назарова:

Обильные осадки переувлажнили откос старой дороги. И этот откос, который не был оборудован современной инженерной защитой, не выдержал и осыпался на дорогу. Явных внешних признаков того, что может произойти обвал, не было. Поэтому предвосхитить ситуацию было невозможно. На самом деле, обвал не такой значительный: немного земли осыпалось и перекрыло одну полосу. В данный момент делается все, чтобы такая ситуация не повторилась.

Сейчас на участке работает 15 единиц техники и более 20 дорожников. Экскаваторами очищается дорожное покрытие, производится выемка грунта с откоса, очистка дороги и ее укрепление.

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.