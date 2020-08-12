Трасса «Таврида» в Крыму готова на 95%

Рабочее движение по всем четырем полосам трассы «Таврида» в Крыму, которая свяжет Керчь и Севастополь, будет запущено осенью этого года, готовность автодороги на данный момент составляет 95%, сообщил журналистам представитель Росавтодора.

Речь идет о том, что автомобилисты смогут проехать по новой трассе, но местами на ней будут продолжаться локальные ремонтные работы по благоустройству. По словам представителя Росавтодора, сейчас на нескольких участках дороги открыто движение по двум полосам, некоторые развязки пока закрыты. Официальное открытие всей трассы запланировано на декабрь 2020 года, однако министр транспорта Евгений Дитрих ранее отмечал, что автодорога может быть сдана раньше срока. В конце июня также сообщалось о запуске движения по четырехполосному участку трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска протяженностью 155 км. Допустимая скорость движения почти на всем открытом участке увеличили до 90 км/ ч., — отмечает ТАСС .

СПРАВКА:

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.