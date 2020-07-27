Трассу «Таврида» — от Керчи до Севастополя – сдадут раньше срока

В Крыму сегодня работает Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В центре внимания «куратора Крыма» — строительство и ремонт дорог, реализация объектов ФЦП, очистные сооружения (в Севастополе). Одним из первых объектов «проверки» стала трасса «Таврида». Вице-премьер высоко оценил ее качество, темпы работ и пообещал сдать четырехполосную трассу от Керчи до Севастополя раньше срока. В настоящее время общая готовность «Тавриды» составляет 92%.

Готовность седьмого участка трассы — 95%. Основные строительные работы сделаны. Сейчас ведутся работы, связанные с эксплуатационными расходами: освещение, благоустройство, нанесение разметки. Я считаю, что строители сделали большую хорошую работу. Трасса имеет огромное значение – почти 250 км, фактически, через весь Крым. Надеюсь, что хотя срок окончания – конец года, и сейчас мы еще раз проведем рабочее совещание и примем все меры, чтобы максимально быстро запустить эту дорогу в эксплуатацию, – сказал Хуснуллин.

«Таврида» разделена 7 этапов. Первые 6 — по территории Республики Крым – 237,5 км; 7-й — по территории Севастополя – 13,2 км. Но есть и дополнительный, 8-й участок. О нем-то и зашла речь уже в Севастополе. Главная задача в рамках восьмого участка – строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце.

Сегодня огромный трафик идет по трассе «Таврида», а потом замыкается на старую тяжелую развязку на въезде в Севастополь, где бесконечные пробки. Когда это все будет выполнено, будет совершенно другое качество движения на этом участке, — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Марат Хуснуллин сегодня отметил, что работы на 8-м участке должны быть завершены не 2023-м, а в 2022 году.

У нас есть прямое поручение Президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Сегодня рассмотрим вопрос дополнительных объемов дорожного строительства в Республике Крым и Севастополе. Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост, — сказал Марат Хуснуллин.

По словам Вице-премьера, особое внимание будет уделяться дорогам, которые примыкают к трассе «Таврида».

Фото пресс-служб правительства Севастополя и Вице-премьера РФ.