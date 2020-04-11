Трассу «Таврида» строят, но с учётом требований режима повышенной готовности

Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов и начальник Службы автомобильных дорог Александр Нефедов провели проверку соблюдения эпидемиологического контроля на строительстве «Тавриды». Инспекция проводилась во исполнение Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Министр проинспектировал штаб строительства трассы, проверил журналы термометрии, наличие масок и антисептиков, осмотрел ряд участков стройки. В штабе строительства 6-го этапа «Тавриды» работает 60 человек. Сегодня на участки вышли 24 человека, остальные — удалённо. У всех выходящих на линию был проведён замер температуры, отклонений от нормы не выявлено. Данные зафиксированы в журнале термометрии. В штабе ведётся и журнал дезинфекции производственных помещений. Уборка проводится трижды в день в соответствии с графиком. Замечаний к производству работ и соблюдению режима не было, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Министр также дал поручение о необходимости ведения журналов термометрии и соблюдения масочного режима на объектах строительства. Исключение будет сделано только для машинистов дорожной техники и рабочих на укладке асфальтобетона.

фото: пресс-служба Министерства транспорта РК