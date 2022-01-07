Трассу «Таврида» в Крыму оснащают современными комплексами дорожного сервиса

Более 250 тысяч клиентов в сутки. Это не рекорд, а обычные ежедневные показатели. Именно столько человек в сутки обслуживают автозаправочные станции АТАН. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК). В 2021 году началось освоение федеральной трассы «Таврида». В рамках реализации инвестиционных соглашений, сопровождение которых осуществляют специалисты КРРК, инвестор – компания АТАН строит новые современные комплексы дорожного сервиса.

Эти АЗС являются центром притяжения путешественников: комфортные кафе, магазины при заправочных комплексах, а еще свежая выпечка, кофе и чай с собой, которые безусловно, скрасят дорогу. Кстати, в магазинах можно приобрести не только продукты питания, но и весь необходимый набор для автомобилиста, — отметили в КРРК.

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