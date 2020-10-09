Третий тур Премьер-лиги КФС: «Севастополь» разгромил «Крымтеплицу», «ТСК-Таврия» вновь проигрывает

7 октября состоялись матчи третьего тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) сезона-2020/21.

В Феодосии местный «Фаворит-ВД Кафа» принимал скворцовский «Гвардеец». Все основные события в этой игре случились в самой концовке. На 88-й минуте матча хозяева вышли вперед – мяч в активе Юрия Клочкова. Но удержать победный результат феодосийцы не сумели. На 3-й компенсированной к матчу минуте Владислав Цой счет сравнял – 1:1.

Симферопольская «ТСК-Таврия» на своем поле в Новопавловке Бахчисарайского района минимально уступила «Кызылташу» – 0:1. Единственный гол в этой встрече на 89-й минуте игры провел Александр Рыболовлев. Таким образом, симферопольцы потерпели третье кряду поражение в новом сезоне.

ФК «Севастополь» на своем стадионе разгромил гостей из «Крымтеплицы» – 5:0. Все пять мячей в этом матче были забиты во второй тайме. Дубль на счету Артура Айметдинова, еще по голу провели Антон Голенков, Захар Тарасенко и Виталий Мироненко (с пенальти).

ФК «Евпатория» у себя на поле переиграл керченский «Океан» – 2:0. Уже на третьей минуте евпаториец Андрей Сиденко вывел свою команду вперед, а на 15-й минуте Дилявер Нуридинов увеличил превосходство «Евпатории». В оставшееся игровое время счет в матче так и не изменился.

После третьего тура сразу четыре команды набрали по 6 очков. Это: «Севастополь», «Евпатория», «Кызылташ» и «Крымтеплица». По 4 пункта в активе «Гвардейца» и «Фаворит-ВД Кафы». Три балла завоевал «Океан». Без набранных очков остается «ТСК-Таврия».

Три матча четвертого тура чемпионата ПЛ КФС-2020/21 состоятся в ближайшее воскресенье, 11 октября. Сыграют: «Океан» – «ТСК-Таврия», «Гвардеец» – «Евпатория» и «Крымтеплица» – «Кызылташ». Еще один матч 4 тура между «Севастополем» и «Фаворитом-ВД Кафой» состоится 21 октября.

Материалы: пресс-служба КФС.