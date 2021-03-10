Тревожная статистика: в Севастополе в результате трёх ДТП пострадали четверо несовершеннолетних

В этом году 8 марта в Севастополе произошло слишком много ДТП, отмечают инспекторы. Мало того, в трех авариях пострадали дети. О страшном ДТП в районе Орлиновского моста мы уже рассказывали (ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).

В результате лобового столкновения двух транспортных средств, водитель одного из которого выехал на встречную полосу в нарушение ПДД, пострадали шесть человек, в том числе дети в возрасте 4 и 16 лет. Отметим, что в момент ДТП пострадавший подросток был пристёгнут ремнём безопасности, как и четырёхлетний пассажир, который находился в детском удерживающем устройстве, — отметили в ГИБДД.

Второй случай произошёл на трассе «Ялта – Севастополь» из-за несоблюдения дистанции. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых пятилетняя пассажирка находилась в детском удерживающем устройстве, но не была пристёгнута ремнём безопасности. Девочка получила различные травмы.

Третий случай произошёл по причине несоблюдения очередности проезда транспортных средств на нерегулируемом перекрёстке по улице Репина, где один из водителей не предоставил преимущество проезда другому. В результате происшествия четырёхлетняя пассажирка, находившаяся в детском автокресле одного из автомобилей, была доставлена в городскую больницу с различными травмами, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД Севастополя напоминает, что одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров от травм при ДТП является использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Благодаря их использованию, существенно уменьшается тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.

Отметим, что перевозка детей в возрасте младше 12 лет на переднем сиденье и до 7 лет на заднем должна осуществляться только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Юные пассажиры от 7 лет на заднем сиденье могут перевозиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка, либо с использованием ремней безопасности транспортного средства.

Фото: ГИБДД.