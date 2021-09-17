Три международных наблюдателя и шесть иностранных экспертов приехали на выборы в Севастополь

Граждане четырех иностранных государств прибыли в пятницу в Севастополь для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщила председатель городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Сегодня в Севастополе работают три международных наблюдателя из Франции. С ними прибыли шесть экспертов — из Туниса, Венесуэлы, Сербии. Они будут посещать сегодня участки у нас, после чего отбывают в Республику Крым, — цитирует Фаустову «Интерфакс» .

Она пояснила, что наблюдатели прошли аккредитацию в ЦИК, а эксперты — в МИД.

Эксперты — это бывшие депутаты разных представительных органов зарубежных стран. Возможно, они будут готовы давать свои заключения либо помогать работе наблюдателей, — уточнила Фаустова.

О планируемом прибытии в Крым иностранных наблюдателей и экспертов стало известно накануне. Позже в ряде СМИ появились заявления о возможных санкциях против них в случае посещения полуострова.

Севастополь второй раз принимает участие в выборах депутатов Госдумы в статусе российского региона. Это один из семи субъектов России, где доступно электронное голосование. В городе образован один одномандатный округ, по которому зарегистрировались семь кандидатов. Работают 180 постоянных избирательных участков, каждый из которых оснащен комплексами обработки бюллетеней, и шесть временных.