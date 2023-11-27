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Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма, Симферополь 20:37 27.11.2023

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил коммунальные службы за работу и призывает горожан отнестись с понимаем, чтобы не создавать сложности в работе по ликвидации последствий непогоды.

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Коммунальные службы Симферополя в усиленном режиме устраняют последствия непогоды. Ситуация усложняется погодными условиями: постоянно срывается снег. Тем не менее все заявки, поступившие в ЕДДС, социальные сети администрации города, а также мне в личных сообщениях, будут отработаны.

Прошу отнестись симферопольцев с пониманием. Не стоит выходить из дома без острой необходимости, ехать в город на личном транспорте, парковать автомобили на улицах, чтобы не мешать работе по ликвидации последствий обрушившейся непогоды.

Отдельное спасибо нашим коммунальщикам! Убежден, что вместе мы справимся со всеми трудностями, — обратился через соцсети глава администрации крымской столицы.

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Подчеркивается, что все силы городских коммунальных служб задействованы в ликвидации последствий непогоды.

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Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Счет поваленных сильным ветром деревьев уже подошел к сотне. Специалисты МБУК «Парки столицы» в настоящее время проводят уборку поваленных шквалистым ветром веток и деревьев, распил и вывоз порубочных остатков.

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

В ряде микрорайонах и пригороде Симферополя все еще нет света, однако сотрудники «Крымэнерго» и МБУ «Горсвет» устраняют последствия коротких замыканий.

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Силами МБУ «Город» на данный момент обработано порядка 120 километров проезжей части противогололёдным материалом. В ночное время будет дежурить 12 комбинированных дорожных машин.

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Уважаемые симферопольцы и гости города, просим вас быть внимательными и осторожными! В случае возникновения аварийных или любых нештатных ситуаций обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерская службу по телефонным номерам: +7 (3652) 60-49-09, +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12, — заявили в администрации Симферополя.

Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

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