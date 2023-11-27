Целый день коммунальные службы Симферополя работали на пределе, ликвидируя последствия непогоды

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил коммунальные службы за работу и призывает горожан отнестись с понимаем, чтобы не создавать сложности в работе по ликвидации последствий непогоды.

Коммунальные службы Симферополя в усиленном режиме устраняют последствия непогоды. Ситуация усложняется погодными условиями: постоянно срывается снег. Тем не менее все заявки, поступившие в ЕДДС, социальные сети администрации города, а также мне в личных сообщениях, будут отработаны. Прошу отнестись симферопольцев с пониманием. Не стоит выходить из дома без острой необходимости, ехать в город на личном транспорте, парковать автомобили на улицах, чтобы не мешать работе по ликвидации последствий обрушившейся непогоды. Отдельное спасибо нашим коммунальщикам! Убежден, что вместе мы справимся со всеми трудностями, — обратился через соцсети глава администрации крымской столицы.

Подчеркивается, что все силы городских коммунальных служб задействованы в ликвидации последствий непогоды.

Счет поваленных сильным ветром деревьев уже подошел к сотне. Специалисты МБУК «Парки столицы» в настоящее время проводят уборку поваленных шквалистым ветром веток и деревьев, распил и вывоз порубочных остатков.

В ряде микрорайонах и пригороде Симферополя все еще нет света, однако сотрудники «Крымэнерго» и МБУ «Горсвет» устраняют последствия коротких замыканий.

Силами МБУ «Город» на данный момент обработано порядка 120 километров проезжей части противогололёдным материалом. В ночное время будет дежурить 12 комбинированных дорожных машин.

Уважаемые симферопольцы и гости города, просим вас быть внимательными и осторожными! В случае возникновения аварийных или любых нештатных ситуаций обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерская службу по телефонным номерам: +7 (3652) 60-49-09, +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12, — заявили в администрации Симферополя.