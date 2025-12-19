Прямо сейчас:
Центр крови приглашает жителей Севастополя стать донорами

19.12.2025

В период новогодних каникул медицинские учреждения Севастополя продолжают работать. Потребность в донорской крови сохраняется независимо от праздничных и выходных дней.

Севастопольский Центр крови приглашает жителей города присоединиться к донорскому движению. Перед началом праздничных дней особенно важно сформировать достаточный запас компонентов крови, необходимых для оказания медицинской помощи. Одна донация может помочь сразу нескольким пациентам и стать реальным вкладом в спасение жизней.

Процедура сдачи крови является безопасной, проводится под контролем квалифицированных специалистов, с соблюдением всех норм и занимает минимальное количество времени.

Центр крови принимает доноров с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 по адресу: улица Адмирала Октябрьского, 19/2.

С подробной информацией о противопоказаниях и правилах подготовки к донации можно ознакомиться в официальной группе Севастопольского Центра крови.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

