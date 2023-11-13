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«Цирковая полундра» в крымской столице

«Цирковая полундра» в крымской столице

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:20 13.11.2023

В крымской столице проходят представления новой программы «Цирковая полундра». Выступления организованы Росгосцирком совместно с Симферопольским государственным цирком им. Б. Тезикова.

В течение ноября и по 3 декабря любители циркового искусства смогут насладиться многообразием удивительных номеров с экзотическими животными. Особое внимание уделено единственному во всем мире аттракциону «Медведи-канатоходцы» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова.

Также, на манеже вы сможете увидеть один из номеров – «Борнео» – в него будут вовлечены нильские крокодилы, императорские удавы, тигровые питоны и редкий дальневосточный леопард. Безусловно, это будет невероятное зрелище, представленное Мариной Руденко – дрессировщицей редких экзотических животных.

Женский конно-акробатический ансамбль «Амазонки» под руководством Валентины Кульковой представит свой номер «Джигитовка», который непременно поразит зрителей своей грациозностью и акробатичностью. Данный аттракцион является единственным и уникальными в своём роде. Так как принято считать, что Джигитовка это мужское направление в конно-акробатическом направлении, — сообщает сайт симферопольского цирка им. Тезикова.

В представлении также будет представлен номер «Равновесие» с собаками-акробатами, руководимый Заслуженным артистом России Юрием Сосиным.

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«Цирковая полундра» в крымской столицеНомер «Белая ночь» с жонглером-эквилибристом Ивановым Михаилом Александровичем, Заслуженным артистом России, дважды рекордсменом «Книги рекордов Гиннеса»,  лауреатом семи международных фестивалей,  также будет представлен в рамках программы.

Любителей кошек порадует номер «Кошачий граммофон» с дрессированными кошками-эквилибристками под руководством Ольги Воложаниной. А номер «Манки» с обезьянами-вольтижерами под руководством Михаила Воложанина будет очаровывать зрителей своей талантливой и забавной постановкой.

Наконец, «Баттерфляй» – музыкальный клоунский дуэт, обладатели Золотого приза на фестивале в Корее, завершат программу «Цирковая полундра».

Цена билетов: от 800 до 3 000 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно (на руках), с 4 лет – полная стоимость билета.

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