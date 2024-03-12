ТВИЛ: число ранних бронирований по России на лето выросло

С января по март 2024 года россияне активнее бронируют апартаменты и отели для летнего отдыха в России по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что сейчас забронировать отдых на морских курортах можно со скидками до 25%. Заметный рост ранних продаж объясняется ещё и тем, что в прошлом году большая часть отелей на Юге выставляли цены на лето лишь в апреле.

По данным сервиса бронирования ТВИЛ, прирост бронирований на лето составил 22% по сравнению с прошлым годом. Туристы принимают решение о бронировании летнего отдыха за полгода и выбирают номера в уже знакомых местах.

В десятку самых популярных направлений у путешественников традиционно вошли Краснодарский край, Крым, Абхазия, а также Санкт-Петербург и Москва. По данным ТВИЛ, средний чек при раннем бронировании в этом году составил 32 734 рубля: в прошлом году сумма была на 5% меньше — 31 295 рублей. Наибольший темп роста эксперты наблюдают в Москву (+78%), Ялту (+38%), Алушту (+32%), Анапу (+29%) и Санкт-Петербург (+26%).

В сервисе онлайн-бронирования ТВИЛ также отмечают значительное увеличение бронирований и в зарубежные направления. В тройку самых популярных стран для летних путешествий вошли Абхазия, Беларусь и Грузия. Особенно вырос показатель спроса в Грузию — в пять раз, в Беларусь — в два раза.

Мы наблюдаем, что наибольшим спросом для летнего отдыха пользуются объекты с развитой инфраструктурой и развлечениями. Сейчас 60% бронирований приходит в отели и гостиницы с тремя-пятью звёздами», — подчеркнули в пресс-службе ТВИЛ.

Также эксперты отмечают стабильный спрос на апартаменты для летнего отдыха: прирост на более чем 2% по сравнению с прошлым годом. Для летних путешествий в этом году туристы бронируют апартаменты в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Кисловодске, Ялте, Нижнем Новгороде, Геленджике и во Владивостоке.