У молодежи Севастополя появились проездные карты с собственным дизайном

В Севастополе для молодежи города выпущена лимитированная серия проездных карт «Единой городской карты Севастополя» с уникальным дизайном студенческих отрядов. Выпуск карт приурочен к государственному празднику, Дню Российских студенческих отрядов.

ЕГКС — бесконтактная пластиковая карта, с помощью которой осуществляется учет оплаты проезда пассажиров в системе безналичной оплаты проезда в общественном транспорте г. Севастополь. Пользуясь автоматизированной системой оплаты проезда, пассажиры могут экономить свой семейный бюджет на поездках в транспорте за счет более выгодного тарифа, также при потере или выходе из строя персонифицированной карты, можно восстановить неизрасходованный остаток средств на новую карту, что невозможно при потере бумажного проездного, — поясняют в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Единоразовая стоимость приобретения карты – 80 рублей.

Фирменную карту можно приобрести в торговых точках ГУП «Агентство «Союзпечать», точках «RUKASSA», в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», центральном автовокзале Севастополя, в кассах «Севастопольского морского порта», на «умной» остановке на площади Нахимова.

Пополнить карту можно через терминалы «PayBerry», в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», точках «RUKASSA», на сайте egksev.ruс помощью банковской карты, в приложении «РНКБ».

Выпуск карт с уникальных дизайном организован при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя и оператора «Единая городская карта Севастополя».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»