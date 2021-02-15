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У Росгвардии могут появиться новые полномочия

У Росгвардии могут появиться новые полномочия

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:11 15.02.2021

В Госдуму внесены поправки в Закон «О войсках национальной гвардии РФ». Их авторами стали Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Документ доступен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом предлагается разрешить войскам Росгвардии оцеплять акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. Принятие проекта закона позволит осуществлять необходимые войсковые действия, а также «оперативно принимать меры, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций».

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня в специальные полномочия Росгвардии входит в том числе право оцепить или блокировать участки местности и акватории. При этом войска национальной гвардии должны требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах, производить досмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей, транспортных и плавучих средств при въезде и выезде на территории акваторий. В случае выявления нарушений, создающих угрозу безопасности граждан или хищения имущества, сотрудники вправе принимать меры по их пресечению и устранению.

В то же время, как отмечают депутаты, в законе не установлено такое основание для блокирования, как оцепление акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на них. При этом под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, напоминают авторы инициативы.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.

У Росгвардии могут появиться новые полномочия

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