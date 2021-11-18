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У следователей есть вопросы к министру культуры Крыма
Фото: минкульт РК

У следователей есть вопросы к министру культуры Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 18.11.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о проведении следственных действий в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской.

Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней, — прокомментировал Аксёнов.

Глава Республики подчеркнул, что действиям Новосельской дадут оценку правоохранительные органы.

Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом, — отметил Аксёнов.

Интересно, что еще накануне Арина Новосельская открывала в Симферополе XIII Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир». Никаких «сгущающихся туч» замечено не было (ни в поведении, ни в настроении министра).

По неофициальной информации, Новосельская вызвана в Следком на опрос, о задержании или иных следственных действиях пока речи нет.

У следователей есть вопросы к министру культуры Крыма

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