УЕФА похоронил крымский футбол

Футбольные команды из Крыма не смогут участвовать в российской премьер-лиге и европейских турнирах. О таком решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал РИА Новости Крым президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Мы задали нашим коллегам вопрос «в лоб» — ждать или не ждать участия крымских команд в российском чемпионате или в европейских футбольных турнирах? Нам четко ответили: согласно уставу УЕФА, национальная футбольная федерация или ассоциация должна быть признана ООН… В ООН большинством проголосовали за Крым, как часть Украины. Соответственно, нам говорят, что УЕФА не может заявить Крымский футбольный союз как отдельную организацию, но и не может разрешить выступать крымским командам от России, — пояснил Ветоха.

Ранее УЕФА дал Крыму специальный статус, который будет действовать до «особого» распоряжения. Увы, из Европы — ни привета, ни ответа. Правда теперь есть определенная ясность — «когда ООН признает», то есть когда рак на горе свиснет. Пока же футбольные команды Крыма и Севастополя участвуют только в местном чемпионате. Глава КФС делится, что из-за отсутствия серьезного соперничества местный футбол не может развиваться должным образом.