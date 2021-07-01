Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | УЕФА похоронил крымский футбол

crimeapress_news



реклама в крыму
УЕФА похоронил крымский футбол
Фото: SETTIME, pixabay.com

УЕФА похоронил крымский футбол

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 01.07.2021

Футбольные команды из Крыма не смогут участвовать в российской премьер-лиге и европейских турнирах. О таком решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал РИА Новости Крым  президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Мы задали нашим коллегам вопрос «в лоб» — ждать или не ждать участия крымских команд в российском чемпионате или в европейских футбольных турнирах? Нам четко ответили: согласно уставу УЕФА, национальная футбольная федерация или ассоциация должна быть признана ООН… В ООН большинством проголосовали за Крым, как часть Украины. Соответственно, нам говорят, что УЕФА не может заявить Крымский футбольный союз как отдельную организацию, но и не может разрешить выступать крымским командам от России, — пояснил Ветоха.

Ранее УЕФА дал Крыму специальный статус, который будет действовать до «особого» распоряжения. Увы, из Европы — ни привета, ни ответа. Правда теперь есть определенная ясность — «когда ООН признает», то есть когда рак на горе свиснет. Пока же футбольные команды Крыма и Севастополя участвуют только в местном чемпионате. Глава КФС делится, что из-за отсутствия серьезного соперничества местный футбол не может развиваться должным образом.

УЕФА похоронил крымский футбол

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

УЕФА похоронил крымский футбол

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.